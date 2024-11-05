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«Галатасарай» хочет выкупить Осимхена у «Наполи»

«Галатасарай» хочет выкупить Осимхена у «Наполи»
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«Галатасарай» хочет выкупить нигерийского нападающего Виктора Осимхена у «Наполи».

Как сообщает Sözcü, турецкий клуб готов потратить на выкуп 25-летнего форварда максимум € 50 млн. Если «Наполи» и «Галатасарай» договорятся о трансфере, турецкий клуб планирует подписать с Осимхеном пятилетнее соглашение.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне нигериец выступает в составе «Галатасарая» на правах аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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