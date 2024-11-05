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Экс-игрок «Барселоны» раскритиковал уровень жизни в Испании

Экс-игрок «Барселоны» раскритиковал уровень жизни в Испании
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Бывший защитник каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала», на данный момент выступающий за «Бетис», Эктор Бельерин высказался на тему уровня жизни в Испании.

«У меня есть друзья-футболисты, художники, инженеры, социальные работники. Это делает меня ближе к социальным реалиям Испании. Для меня важно, чтобы каждый мог питаться три раза в день, иметь достойную крышу над головой и справедливую зарплату. У меня много друзей в возрасте 30 лет, которые вынуждены делить квартиру с кем-то или просить помощи у родственников. Это безумие», — приводит слова Бельерина Mundo Deportivo.

Бельерин выступает за «Бетис» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 4 млн.

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