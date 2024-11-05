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Бернарду Силва назвал своего лучшего друга в «Манчестер Сити»

Бернарду Силва назвал своего лучшего друга в «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, с кем из игроков команды он больше всего общается.

«Рубен – мой лучший друг в команде, мы отлично ладим. Мы разделили некоторые моменты ещё в «Бенфике», когда вместе выступали там. Диаш – настоящий лидер. Именно это слово определяет его наилучшим образом. Иногда он работает даже слишком усердно, но это лишь говорит о его страсти к игре», — приводит слова Силвы Eurosport.

Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» в июле 2017 года. Сумма трансфера составила € 50 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает португальца в € 70 млн.

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