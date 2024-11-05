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В сборной Армении сообщили, что рассматривают Рауля на пост главного тренера

В сборной Армении сообщили, что рассматривают Рауля на пост главного тренера
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Вице‑президент Федерации футбола Армении Армен Никогосян. заявил, что национальную команду может возглавить бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль.

«Мы с президентом федерации Арменом Меликбекяном встретились с Мишелем Тер-Закаряном, у него большие финансовые запросы. Мы также обсудили версию Маргара Агаджаняна. У нас также были встречи с ним.
Мы рассматриваем два варианта: тренер, который возглавит команду начиная с двух следующих игр, и тренер, который приступит к работе со следующего года. Среди кандидатов много специалистов, в том числе и Рауль.

Слухи о переговорах с главным тренером «Ноа» Руем Мота – ложь», — приводит слова Никогосяна Fast news.

Ранее сообщалось, что Рауль ищет для себя новый вызов, однако «Реал» рассчитывает продолжить сотрудничество со специалистом,

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