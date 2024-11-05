Президент «Сьона»: мы бы не перебили ту сумму, которую «Зенит» предлагал Миранчуку

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался об интересе петербургского «Зенита» к полузащитнику Антону Миранчуку в летнее трансферное окно.

«Мы сделали усилие, чтобы привезти игрока такого уровня. Как бы мы ни старались, мы бы не перебили ту сумму, которую ему предлагал «Зенит», — сказал Константин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Антон Миранчук перешёл в «Сьон» на правах свободного агента в сентябре 2024 года, подписав контракт до лета 2026 года. За швейцарскую команду хавбек сыграл пять матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не сумел отметиться. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 6 млн.