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Бензема назвал проблему Мбаппе в «Реале»

Бензема назвал проблему Мбаппе в «Реале»
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Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о проблеме нападающего Килиана Мбаппе в мадридском клубе.

«Проблема для меня в том, что Мбаппе не является центральным нападающим. Каждый раз, когда он играет за сборную Франции на позиции «девятки», это неправильно, это не его позиция. Проблема в том, что слева есть еще один футболист, который находится на том же уровне… и Винисиуса нельзя ставить справа или в центре нападающего, где он делает разницу, так это слева. Посмотрим, что придумает Анчелотти», — приводит слова Бензема Marca.

Мбаппе перешёл в «Реал» летом 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

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