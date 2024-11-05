Бензема назвал проблему Мбаппе в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о проблеме нападающего Килиана Мбаппе в мадридском клубе.

«Проблема для меня в том, что Мбаппе не является центральным нападающим. Каждый раз, когда он играет за сборную Франции на позиции «девятки», это неправильно, это не его позиция. Проблема в том, что слева есть еще один футболист, который находится на том же уровне… и Винисиуса нельзя ставить справа или в центре нападающего, где он делает разницу, так это слева. Посмотрим, что придумает Анчелотти», — приводит слова Бензема Marca.

Мбаппе перешёл в «Реал» летом 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

Материалы по теме Футболисты «Реала» раздражены действиями Килиана Мбаппе

Самые скандальные футболисты в истории