Бывший тренер ЦСКА Фоменко сравнил выступления команды при Федотове и Николиче

Бывший тренер московского ЦСКА Олег Фоменко рассказал об отличиях в игре красно-синих при Владимире Федотове и Марко Николиче.

«В прошлом году нам не хватало баланса между атакой и обороной. У нас были проблемы с центральными защитниками. Сейчас в ЦСКА оборонительная линия выглядит стабильнее», — сказал Фоменко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Московский ЦСКА в июне объявил о прекращении трудового сотрудничества с Федотовым, который возглавлял команду с 2022 года. Клуб также покинул Фоменко. Главным тренером армейцев был назначен Николич.

После 14 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 10 ноября, начало — в 13:00 мск.