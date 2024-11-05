Бывший тренер ЦСКА Фоменко ответил на вопрос о возможном будущем Федотова в «Рубине»

Бывший тренер московского ЦСКА Олег Фоменко прокомментировал слухи об интересе казанского «Рубина» к российскому специалисту Владимиру Федотову.

«Я абсолютно ничего не знаю. Сейчас тоже никакой информации нет, мы с Федотовым общаемся каждый день. Он улыбается, говорит, что с ним никто не общался», — сказал Фоменко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Московский ЦСКА в июне объявил о прекращении трудового сотрудничества с Федотовым, который возглавлял команду с 2022 года. Клуб также покинул Фоменко. Главным тренером армейцев был назначен Николич.

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