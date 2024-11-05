Рафинья сделал дорогой подарок Ламину Ямалю по случаю победы в номинации «Копа Трофи»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья подарил 17-летнему Ламину Ямалю новый золотой Iphone после получения вингером сине-гранатовых «Копа Трофи» (лучший футболист в возрасте до 21 года по итогам сезона-2023/2024).

В видео в своих соцсетях Ямаль показал, что в центре корпуса нового гаджета выгравированы цифра «19» и надпись «Lamine Yamal», также в углу расположен логотип «Барселоны».

Фото: Личный архив Ламина Ямаля

Напомним, Ямаль пополнил состав «Барселоны» в июле 2023 года. На недавней церемонии «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024 по версии журнала France Football он занял восьмое место в голосовании за «Золотой мяч». Вингер стал самым молодым футболистом, который попал в топ-10 премии «Золотой мяч».