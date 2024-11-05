Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — лидер топ-5 чемпионатов Европы по необычному показателю

«Барселона» — лидер топ-5 чемпионатов Европы по необычному показателю
Аудио-версия:
Комментарии

Каталонская «Барселона» — лучшая команда из топ-5 европейских лиг по наибольшему количеству созданных офсайдов во всех соревнованиях этого сезона — 6,6 за матч, и 99 офсайдов в общем, сообщает статистический портал Opta.

В последнем туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Эспаньол» (3:1) в 12-м туре чемпионата Испании. Примечательно, что два гола «Эспаньола» были отменены из-за офсайдов, ещё один — из-за выхода мяча за пределы поля.

Многочисленные эксперты отмечали, что стиль игры с высокой обороной и офсайдными ловушками — это идея нового главного тренера Ханси Флика. Также ранее сообщалось о том, что в клуб даже есть специальный тренер по офсайдам.

На данный момент «Барселона» занимает 1-е место в чемпионате Испании, имея в своём активе 33 очка за 12 туров.

Победители футбольных турниров-2024

Материалы по теме
Флик перевернул в «Барселоне» всё. И речь не о футболе
Флик перевернул в «Барселоне» всё. И речь не о футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android