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Названы лидеры РПЛ по одному атакующему статистическому показателю на данный момент

Названы лидеры РПЛ по одному атакующему статистическому показателю на данный момент
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Атакующий полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев является лидером Российской Премьер-Лиги по заработанным на себе карточкам в рамках чемпионата России. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

По информации источника, на счету хавбека грозненцев восемь заработанных на себе предупреждений после 14 туров. На втором месте по этому атакующему показателю хавбек московского «Динамо» Муми Нгамалё (7) и нападающий махчкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура (7).

По пять заработанных на себе карточек имеют Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Мирлинд Даку («Рубин»), Данил Глебов («Ростов»), Диего Лаксальт и Хорхе Карраскаль (оба — московское «Динамо»).

В текущем сезоне РПЛ на счету 16 матчей, в которых он забил три гола и одна результативная передача.

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