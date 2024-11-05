В Испании сообщили о будущем полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга

Полузащитник каталонской «Барселоны» Фрэнки де Йонг сообщил клубу о желании остаться в команде. Игрок не предпочитает рассматривать предложения других клубов, сообщает издание Relevo.

Между сторонами ведутся активные переговоры по подписанию нового соглашения. Нынешний контракт футболиста действителен до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что де Йонг не планировал заключать новый договор, из-за чего клуб выставил игрока на продажу.

Фрэнки выступает за каталонский клуб с 2019 года. За этот период игрок успел отыграть 218 матчей во всех турнирах. На счету полузащитника 17 забитых мячей и 22 ассиста.

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