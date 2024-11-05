Карло Анчелотти недоволен Килианом Мбаппе, считая его главной проблемой «Реала» — источник

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен игрой звёздного новичка команды Килиана Мбаппе, сообщает Give me Sport.

По сведениям источника, наставник «сливочных» требовал большего от Мбаппе в различных матчах этого сезона. Итальянец был разочарован недостаточным участием француза в оборонительных действиях команды.

Неспособность суперзвезды помочь своим товарищам по команде, когда он не владеет мячом, была особенно заметна для тренера в матче с «Барселоной». С тех пор Анчелотти называет Мбаппе самой большой проблемой «Реала» – всё из-за дисбаланса, который принёс команде приход Килиана.

В этом сезоне в Ла Лиге Мбаппе провёл за «Реал» десять матчей и забил шесть голов. 25-летний француз пополнил состав мадридского клуба в летнее межсезонье в статусе свободного агента.

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