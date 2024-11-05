Ультрас «Баварии» выступили с призывом бойкотировать матч с «Шахтёром» в ЛЧ

Одно из крупнейших ультрас-сообществ мюнхенской «Баварии» призвало бойкотировать декабрьский матч Лиги чемпионов против «Шахтёра», который пройдет на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене, сообщает Bulinews.com. Как сообщалось ранее, фанаты уже аннулировали около 36 тыс. заявок на билеты.

Причиной стали высокие цены на посещение матча, но пока неясно, поддержат ли эту инициативу другие фан-группы мюнхенского гранда.

Немецкие фанаты традиционно требуют от своих клубов сохранять максимально возможные низкие цены на билеты на игры Лиги чемпионов, демонстрируя свою жёсткую позицию и в контексте гостевых поединков.

«Не дайте себя обмануть и бойкотируйте выездной матч Лиги чемпионов с «Шахтёром». Выступайте за справедливое ценообразование и против высоких прибавок к стоимости билета!» – говорится в заявлении данной группировки ультрас «Баварии».

Матч «Шахтер» — «Бавария» состоится 10 декабря. Его начало запланировано на 23:00 мск. Для украинской и немецкой команды эта игра будет последней в рамках Лиги чемпионов-2024/25 в текущем календарном году.

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