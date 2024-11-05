Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ультрас «Баварии» выступили с призывом бойкотировать матч с «Шахтёром» в ЛЧ

Ультрас «Баварии» выступили с призывом бойкотировать матч с «Шахтёром» в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Одно из крупнейших ультрас-сообществ мюнхенской «Баварии» призвало бойкотировать декабрьский матч Лиги чемпионов против «Шахтёра», который пройдет на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене, сообщает Bulinews.com. Как сообщалось ранее, фанаты уже аннулировали около 36 тыс. заявок на билеты.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Причиной стали высокие цены на посещение матча, но пока неясно, поддержат ли эту инициативу другие фан-группы мюнхенского гранда.

Немецкие фанаты традиционно требуют от своих клубов сохранять максимально возможные низкие цены на билеты на игры Лиги чемпионов, демонстрируя свою жёсткую позицию и в контексте гостевых поединков.

«Не дайте себя обмануть и бойкотируйте выездной матч Лиги чемпионов с «Шахтёром». Выступайте за справедливое ценообразование и против высоких прибавок к стоимости билета!» – говорится в заявлении данной группировки ультрас «Баварии».

Матч «Шахтер» — «Бавария» состоится 10 декабря. Его начало запланировано на 23:00 мск. Для украинской и немецкой команды эта игра будет последней в рамках Лиги чемпионов-2024/25 в текущем календарном году.

Победители футбольных турниров-2024

Материалы по теме
Болельщики «Баварии» аннулировали 36 тыс. заявок на билеты на матч с «Шахтёром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android