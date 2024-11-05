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«Ман Сити» готов приобрести сразу двух звёзд сборной Германии в ближайшее трансферное окно

«Ман Сити» готов приобрести сразу двух звёзд сборной Германии в ближайшее трансферное окно
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Английский «Манчестер Сити» планирует усилить свой состав в ближайшее трансферное окно. Такое решение руководство приняло из-за большого количества травмированных футболистов, сообщает издание Shoot.

По данным источника, руководство «Ман Сити» выделило двух игроков, которые и станут главными целями клуба зимой – это Флориан Вирц из «Байера» и Джамал Мусиала из «Баварии». Владельцы английской команды озабочены не только количеством травм, но и возрастом своих звёзд, поэтому пытаются найти им замену в долгосрочной перспективе.

21-летний Вирц провёл за «Байер» 167 матчей во всех турнирах, забил 48 голов и отдал 51 результативную передачу. На счету 21-летнего Мусиалы 175 матчей за Баварию – 50 забитых мячей и 35 результативных передач.

Из-за травмы «Ман Сити» недавно потерял своего защитника Рубена Диаша. Кроме того, команда не сможет до конца года рассчитывать на Родри, продолжает лечиться Джек Грилиш, а Кевин де Брёйне недавно восстановился и ещё не набрал оптимальную форму.

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