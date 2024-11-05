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«Реал» может приобрести Холанда за € 200 млн, но только при одном условии

«Реал» может приобрести Холанда за € 200 млн, но только при одном условии
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24-летний нападающий Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может покинуть клуб в случае применения к команде в ближайшем будущем каких-либо санкций за финансовые нарушения, сообщает Defensa Central.

По информации источника, норвежским форвардом интересуется «Реал». Однако «горожане» будут готовы продать Холанда только при одном условии – если на клуб будут наложены жёсткие санкции за нарушение правил ФФП с возможным понижением в низший дивизион. В такой ситуации президент «Реала» Флорентино Перес предложит «горожанам» € 200 млн. Это и считается планом Переса по подписанию норвежца. В противном случае переход форварда в испанский гранд оценивается как маловероятный ввиду нежелания английского клуба с ним расставаться.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холланд провёл 14 матчей на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами. Портал Transfermark оценивает 24-летнего Холанда в € 200 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола

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