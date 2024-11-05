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Салах опубликовал неоднозначный пост после победы «Ливерпуля»

Салах опубликовал неоднозначный пост после победы «Ливерпуля»
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32-летний правый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к болельщикам после победного матча с «Брайтон энд Хоув Альбион», проходившего в рамках 10-го тура АПЛ. Напомним, вингер забил решающий гол в этой встречена 72-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Кадыоглу – 14'     1:1 Гакпо – 69'     2:1 Салах – 72'    

«Этот клуб должен быть на вершине турнирной таблицы. Не меньше. Все команды выигрывают матчи, но в итоге остаётся только один чемпион. Это то, чего мы хотим. Спасибо вам за поддержку вчера вечером. Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это — забивать на «Энфилде», — написал Салах на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, футболист забил 164 гола в 273 матчах за клуб. Салах выиграл АПЛ под руководством Юргена Клоппа в 2020 году и Лигу чемпионов в 2019 году, а также Кубок Англии и Кубок Карабао.

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