Бывший судья АПЛ считает, что после удара Мартинеса Коул Палмер мог завершить карьеру

3 ноября состоялся матч 10-го тура АПЛ, в котором сыграли «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Встреча завершилась со счётом 1:1. Обсуждаемым моментом этого поединка стал опасный подкат защитника «красных дьяволов» Лисандро Мартинеса против атакующего полузащитника лондонцев Коула Палмера. Бывший арбитр АПЛ Кейт Хекетт считает, что футболист «Челси» рисковал получить травму, которая могла бы завершить его карьеру.

Фото: Скрин с трансляции

«Мартинес ударил ногой колено Палмера и угрожал здоровью соперника. Арбитр находился в отличном положении и видел это нарушение. Очевидно, что жёлтая карточка слишком мягкое наказание в этой ситуации.

Это очевидная ошибка, VAR должен был попросить арбитра пересмотреть это нарушение. Если бы Мартинес ударил с большей силой, то карьера Палмера была бы уже завершена», – приводит слова Хекетта Mirror.

После матча главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что Лисандро Мартинеса должны были удалить с поля за эпизод с Коулом Палмером.

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