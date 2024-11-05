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Арне Слот высказался о Хаби Алонсо перед предстоящем матчем «Ливерпуля» и «Байера»

Арне Слот высказался о Хаби Алонсо перед предстоящем матчем «Ливерпуля» и «Байера»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о наставнике «Байера» Хаби Алонсо, назвав его «невероятным».

«Трудно сказать, что делает его невероятным тренером, но очевидно, что он такой.
Когда Хаби пришёл в «Баварию», клуб был в нижней части турнирной таблицы, он не тратил много денег на покупку новых игроков, и они проиграли только в финале Лиги Европы. Трудно сказать, что делает его особенным, потому что я не сталкивался и не работал с ним, но, возможно, дело в том, что в прошлом он работал с лучшими тренерами и играл на высшем уровне. Поэтому он знает и понимает, что чувствуют игроки в определённые моменты», — приводит слова Слота ESPN.

Напомним, Алонсо выступал в «Ливерпуле» с 2004 по 2009 годы, сыграл за клуб 210 матчей, выиграл Лигу чемпионов в 2005 году.

«Ливерпуль» и «Байер» встретятся в рамках 4-го тура Лиги чемпионов 5 ноября.

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