Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Слован Братислава — Динамо Загреб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дальше будет ещё сложнее». Гвардиола назвал причину проблем в игре «Манчестер Сити»

«Дальше будет ещё сложнее». Гвардиола назвал причину проблем в игре «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проблемах в клубе в текущем сезоне.

«Мы уступили всего один матч. Возможно, мы снова проиграем, но сейчас мы всего на два очка отстаём от «Ливерпуля», который является командой высочайшего уровня.

Мы хорошо стартовали в Лиге чемпионов, но я знаю, что люди ожидают от нас побед в 38 турах чемпионата и завоевания требла каждый сезон. Главная причина, по которой сделать это сложно, — у нас выбыло много игроков.

Иногда, чтобы выиграть требл, всё должно быть в порядке с травмами, но в этот раз это невозможно. Оскар Бобб был нашим самым важным игроком на предсезонке, и он выбыл из-за травмы. Родри был номинирован на приз лучшему игроку в мире, и теперь он им стал, так что мы должны признать, что нам придётся нелегко без него. C каждым матчем будет всё сложнее и сложнее», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

На данный момент «Ман Сити» идёт вторым в АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на два очка.

Победители футбольных турниров-2024

Материалы по теме
Гвардиола — о количестве матчей: у нас игр, как в НБА, но у них — четыре месяца перерыва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android