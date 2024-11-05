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Медина: у Станковича свой метод руководства командой — он любит мотивировать игроков

Медина: у Станковича свой метод руководства командой — он любит мотивировать игроков
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Атакующий полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина рассказал о работе с новым главным тренером Деяном Станковичем.

«Впереди у нас ещё много игр. У нас были взлёты и падения, когда мы не могли победить. Но сейчас мы на правильном пути и должны продолжать в том же духе. У Станковича есть свой метод руководства командой — он любит мотивировать игроков. Сейчас у нас есть хорошая возможность исправить наши ошибки и продолжать работать дальше», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 14 туров «Спартак» занимает пятое место турнирной таблицы РПЛ с 25 очками.

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