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«Локомотив» повторил клубный рекорд РПЛ XXI века

«Локомотив» повторил клубный рекорд РПЛ XXI века
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Московский «Локомотив» одержал 10 побед после 14 туров Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, это повторение клубного рекорда железнодорожников по данному показателю. Столько же очков московская команда набрала в сезоне-2002.

Кроме того, «Локомотив» набрал 31 очко в нынешнем сезоне РПЛ, что является вторым результатом после 14 туров в истории клуба. Лучший показатель по очкам был в том же сезоне-2002 — 33.

«Локомотив» находится на третьем месте в чемпионате России. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», набравший 36 очков после 14 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 33 очка.

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