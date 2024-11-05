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Защитник «Рубина» Ашурматов объяснил низкую результативность Мирлинда Даку

Защитник «Рубина» Ашурматов объяснил низкую результативность Мирлинда Даку
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Защитник казанского «Рубина» Рустам Ашурматов ответил на вопрос об отсутствии голов у форварда клуба Мирлинда Даку.

— Почему Даку перестал забивать?
— Мы стали больше играть от обороны, поэтому ему тяжело быть постоянно одному впереди. Да, можно сказать, что у него сейчас трудный момент, но мы будем помогать ему забивать, — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, казанский клуб по итогам 14 игр занимает седьмое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В текущем сезоне Мирлинд Даку уже сыграл за «Рубин» 13 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

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