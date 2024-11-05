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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 5 ноября

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 5 ноября
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Сегодня, 5 ноября, пройдут матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 5 ноября (время — московское):

20:45. ПСВ (Нидерланды) — «Жирона» (Испания);
20:45. «Слован» (Словакия) — «Динамо» Загреб (Хорватия);
23:00. «Болонья» (Италия) — «Монако» (Франция);
23:00. «Селтик» (Шотландия) — «РБ Лейпциг» (Германия);
23:00. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Штурм» (Австрия);
23:00. «Лилль» (Франция) — «Ювентус» (Италия);
23:00. «Ливерпуль» (Англия) — «Байер» (Германия);
23:00. «Реал» (Испания) — «Милан» (Италия);
23:00. «Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия).

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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