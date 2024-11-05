Игрок «Рубина» Ашурматов: Даку — качественный футболист, он может играть в Серии А

Футболист «Рубина» Рустам Ашурматов оценил форварда казанцев Мирлинда Даку. По его словам, нападающий такого уровня мог бы зарекомендовать себя в чемпионате Италии.

— Рахимов рассказал, что Даку интересовались клубы из Серии А. Это его уровень?

— Мирлинд — качественный игрок. Конечно, он может там играть. Но пока не знаю, что он планирует делать в дальнейшем, — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, казанский клуб по итогам 14 игр занимает седьмое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В текущем сезоне Мирлинд Даку уже сыграл за «Рубин» 13 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.