Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Слован Братислава — Динамо Загреб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Ашурматов: Даку — качественный футболист, он может играть в Серии А

Игрок «Рубина» Ашурматов: Даку — качественный футболист, он может играть в Серии А
Комментарии

Футболист «Рубина» Рустам Ашурматов оценил форварда казанцев Мирлинда Даку. По его словам, нападающий такого уровня мог бы зарекомендовать себя в чемпионате Италии.

— Рахимов рассказал, что Даку интересовались клубы из Серии А. Это его уровень?
— Мирлинд — качественный игрок. Конечно, он может там играть. Но пока не знаю, что он планирует делать в дальнейшем, — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, казанский клуб по итогам 14 игр занимает седьмое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В текущем сезоне Мирлинд Даку уже сыграл за «Рубин» 13 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Рахимов рассказал, как в «Рубине» уладили скандальную ситуацию с Даку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android