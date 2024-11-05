Расписание матчей Кубка России по футболу 5 ноября

Сегодня, 5 ноября, состоятся первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На этой стадии команды проводят в своих парах по два матча. Победитель проходит в 1/2 финала Пути РПЛ, проигравший отправляется в нижнюю сетку Кубка России (Путь регионов).

«Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание матчей Кубка России 5 ноября:

18:30 мск. «Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);

20:45 мск. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.