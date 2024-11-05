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20:45 Мск
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«Ливерпуль» — «Байер»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Ливерпуль» — «Байер»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся немецкий «Байер» и английский «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу будет обслуживать швейцарская бригада арбитров, которую возглавит Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

В матче 3-го тура «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» со счётом 1:0, а «Байер» сыграл вничью с французским «Брестом». В турнирной таблице «красные» занимают второе место, «фармацевты» располагаются на шестой строчке.

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