«Ливерпуль» — «Байер»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся немецкий «Байер» и английский «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу будет обслуживать швейцарская бригада арбитров, которую возглавит Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 3-го тура «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» со счётом 1:0, а «Байер» сыграл вничью с французским «Брестом». В турнирной таблице «красные» занимают второе место, «фармацевты» располагаются на шестой строчке.