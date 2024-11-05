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Карим Бензема дал совет нападающему «Реала» Киллиану Мбаппе

Карим Бензема дал совет нападающему «Реала» Киллиану Мбаппе
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема дал совет нынешнему форварду «сливочных» Килиану Мбаппе.

«Посоветовать что-то Килиану? Не сдавайся. Он должен вбить себе в голову, что ему придётся играть на позиции «девятки». Им приходится многое менять. Килиан очень хорош на левом фланге, но теперь он должен быть очень хорош на другой позиции», — приводит слова Бензема Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на El Chiringuito TV.

Мбаппе перешёл в «Реал» летом 2024 года. В составе мадридского клуба Килиан провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

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