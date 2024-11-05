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Вратарь «Динамо» Мх Волк: не всегда понятно, как тот или иной момент трактуется

Вратарь «Динамо» Мх Волк: не всегда понятно, как тот или иной момент трактуется
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о работе арбитров на матчах Российской Премьер-Лиги. Отметим, что «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Мне не всегда понятно, как тот или иной момент трактуется. Вроде одинаковые эпизоды, но разные решения. Но у меня нет претензий к судьям. Я стараюсь не обращать внимания на эти вещи, чтобы самому показывать хорошую игру. Эти моменты, наверное, будут только мешать. Нужно сосредоточиться на себе, на своей игре, и тогда эти судейские ошибки не будут влиять на результат», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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