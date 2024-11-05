Уругвайский полузащитник «Ростова» Саравия оценил уровень РПЛ

Уругвайский полузащитник «Ростова» Родриго Саравия оценил уровень Российской Премьер-Лиги. Он назвал чемпионат России напряжённым, но отметил высокий уровень футбола в стране. Также Саравия подчеркнул, что в РПЛ делается упор на физику.

«В России очень хороший уровень футбола. РПЛ — напряжённая лига. Тут очень много физики, но я перешёл из чемпионата, где уже сталкивался с этим. Так что это не доставило мне каких-то проблем», — сказал Саравия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, чемпионом РПЛ в шести последних сезонах подряд становился «Зенит». В текущем сезоне по итогам 14 туров лидирует в чемпионате страны «Краснодар».