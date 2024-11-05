Мор сделал прогноз на кубковый матч между «Динамо» и «Локомотивом»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор полагает, что «Локомотив» уверенно обыграет московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Проблемное «Динамо», у которого много травмированных. Команда будет вынуждена делать ротацию, с их обороной… Ничего не смогут они противопоставить «Локомотиву». Для меня вопрос один: сумеет ли «Динамо» забить мяч престижа в этой игре или нет. Общий счёт матча будет 3:1 в пользу «Локомотива», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Динамо» и «Локомотивом» состоится сегодня, 5 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:45 мск.