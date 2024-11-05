Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Слован Братислава — Динамо Загреб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор сделал прогноз на кубковый матч между «Динамо» и «Локомотивом»

Мор сделал прогноз на кубковый матч между «Динамо» и «Локомотивом»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор полагает, что «Локомотив» уверенно обыграет московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Проблемное «Динамо», у которого много травмированных. Команда будет вынуждена делать ротацию, с их обороной… Ничего не смогут они противопоставить «Локомотиву». Для меня вопрос один: сумеет ли «Динамо» забить мяч престижа в этой игре или нет. Общий счёт матча будет 3:1 в пользу «Локомотива», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Динамо» и «Локомотивом» состоится сегодня, 5 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:45 мск.

Материалы по теме
Первые матчи плей-офф Кубка. «Спартак» — против Карпина, а «Локо» играет с «Динамо»! LIVE
Live
Первые матчи плей-офф Кубка. «Спартак» — против Карпина, а «Локо» играет с «Динамо»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android