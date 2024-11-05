Тренер «Родины» Владимир Бесчастных прокомментировал ничью с «Уралом»

Тренер московской «Родины» Владимир Бесчастных прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура Мелбет Первой лиги с «Уралом» (0:0).

«Боевая ничья, прекрасный соперник. Ребята здорово отработали. Но в первом тайме нас немного трясло, видимо, от самолёта не отошли. Потом взяли игру, появились моменты, могли мы выиграть, но и проиграть. Думаю, что ничья — закономерный результат», — приводит слова Бесчастных пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

После этой игры в активе «Урала» стало 27 очков. Команда из Екатеринбурга поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Московская «Родина» имеет в своём активе 21 очко и располагается на 11-й строчке чемпионата.