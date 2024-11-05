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«Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой

«Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой
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«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с Джоном Кордобой. Колумбийский нападающий подписал новое соглашение сроком до 30 июня 2027 года. Предыдущий договор был рассчитан до лета 2025 года.

Отмечается, что при определённых условиях контракт может быть автоматически продлён на дополнительный срок.

«Работаем дальше, Джон», — написала клубная пресс-служба.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге. За «быков» Джон успел сыграть 99 матчей, забил 53 гола и отдал 19 голевых пасов. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак».

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