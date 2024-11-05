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«Спортинг» — «Манчестер Сити»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Спортинг» — «Манчестер Сити»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся португальский «Спортинг» и английский «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Встречу будет обслуживать немецкая бригада арбитров, которую возглавит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первых трёх турах общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» набрал семь очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на третьей строчке в турнирной таблице турнира. «Спортинг» имеет в своём активе также семь очков, но располагается на восьмом месте.

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