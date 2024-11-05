Игроки «МЮ» хотят, чтобы ван Нистелрой остался в клубе после прихода Аморима — Sky Sports

Футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы временно исполняющий обязанности главного тренера Руд ван Нистелрой остался в клубе после того, как Рубен Аморим займёт пост наставника «красных дьяволов». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, игроки «Юнайтед» видят нидерландца в качестве связующего звена между новым тренерским штабом и командой, а также они ценят то, как ван Нистелрой общается с футболистами. Сообщается, что руководство клуба и весь персонал, обеспечивающий работу первой команды, очень уважают Руда за его манеру поведения.

Португалец Рубен Аморим должен начать руководить «красными дьяволами» 11 ноября. Английский клуб также заплатил «Спортингу» необходимую сумму за досрочное расторжение контракта с Аморимом.