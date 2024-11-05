Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Слован Братислава — Динамо Загреб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо: Слот проделал потрясающую работу в «Ливерпуле»

Хаби Алонсо: Слот проделал потрясающую работу в «Ливерпуле»
Комментарии

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о возглавляющем «Ливерпуль» нидерландском специалисте Арне Слоте. Сегодня, 5 ноября, «Байер» сыграет с «Ливерпулем» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Подход Слота сочетается с интенсивностью, которая присуща «Ливерпулю». Арне проделал хорошую работу в первые три месяца, поэтому «красные» лидируют в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. У нас есть план на игру, посмотрим, как он сработает», — приводит слова Алонсо британское онлайн-издание Liverpool Echo.

Напомним, в ходе карьеры игрока Хаби Алонсо выступал за «Ливерпуль» и помог «красным» выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2004/2005.

Материалы по теме
Арне Слот высказался о Хаби Алонсо перед предстоящим матчем «Ливерпуля» и «Байера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android