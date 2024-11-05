Хаби Алонсо: Слот проделал потрясающую работу в «Ливерпуле»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о возглавляющем «Ливерпуль» нидерландском специалисте Арне Слоте. Сегодня, 5 ноября, «Байер» сыграет с «Ливерпулем» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Подход Слота сочетается с интенсивностью, которая присуща «Ливерпулю». Арне проделал хорошую работу в первые три месяца, поэтому «красные» лидируют в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. У нас есть план на игру, посмотрим, как он сработает», — приводит слова Алонсо британское онлайн-издание Liverpool Echo.

Напомним, в ходе карьеры игрока Хаби Алонсо выступал за «Ливерпуль» и помог «красным» выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2004/2005.