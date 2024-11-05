Червиченко: «Спартак» может выдать великолепный матч, а через два дня показать жуть

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче красно-белых с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 5 ноября, в Москве. Начало — в 18:30 мск.

«Спартак» — команда, которая может выдать великолепный матч, а через два дня просто показать какую-нибудь жуть. Так было с «Зенитом»: провели великолепный матч, а потом началось сплошное уныние. Конечно, если не будет как в недавнем матче чемпионата: сначала вратарь подарил спартаковцам гол, а потом у Николсона все дураки залетели, которые могли. Если судья не будет узконаправленно топить за одну команду, тогда «Ростов», как и в первом матче, поборется. «Спартак» сейчас на некоем кураже. Думаю, что они обыграют «Ростов», но не разгромно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.