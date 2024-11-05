Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: «Спартак» может выдать великолепный матч, а через два дня показать жуть

Червиченко: «Спартак» может выдать великолепный матч, а через два дня показать жуть
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче красно-белых с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 5 ноября, в Москве. Начало — в 18:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» — команда, которая может выдать великолепный матч, а через два дня просто показать какую-нибудь жуть. Так было с «Зенитом»: провели великолепный матч, а потом началось сплошное уныние. Конечно, если не будет как в недавнем матче чемпионата: сначала вратарь подарил спартаковцам гол, а потом у Николсона все дураки залетели, которые могли. Если судья не будет узконаправленно топить за одну команду, тогда «Ростов», как и в первом матче, поборется. «Спартак» сейчас на некоем кураже. Думаю, что они обыграют «Ростов», но не разгромно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Первые матчи плей-офф Кубка. «Спартак» — против Карпина, а «Локо» играет с «Динамо»! LIVE
Live
Первые матчи плей-офф Кубка. «Спартак» — против Карпина, а «Локо» играет с «Динамо»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android