Наумов: «Локомотив» должен выиграть у «Динамо», но борьба будет нешуточная

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между железнодорожниками и московским «Динамо».

«Локомотив» должен выиграть у «Динамо». Команда сейчас на подъёме, хорошо играет. Батраков избежал травмы, а Баринов вернулся. Наверное, Галактионов сделает минимальную ротацию. Как правило, он даёт поиграть основе, и это правильно. А сейчас уже такая стадия Кубка России, когда нужно играть в полную силу. «Динамо» очень серьёзный соперник, но не будем забывать, что «Локомотив» — кубковая команда. Борьба будет нешуточная», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.