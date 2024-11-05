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Наумов: «Локомотив» должен выиграть у «Динамо», но борьба будет нешуточная

Наумов: «Локомотив» должен выиграть у «Динамо», но борьба будет нешуточная
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между железнодорожниками и московским «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Локомотив» должен выиграть у «Динамо». Команда сейчас на подъёме, хорошо играет. Батраков избежал травмы, а Баринов вернулся. Наверное, Галактионов сделает минимальную ротацию. Как правило, он даёт поиграть основе, и это правильно. А сейчас уже такая стадия Кубка России, когда нужно играть в полную силу. «Динамо» очень серьёзный соперник, но не будем забывать, что «Локомотив» — кубковая команда. Борьба будет нешуточная», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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