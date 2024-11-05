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Булыкин — о Кордобе: большой плюс, когда такой футболист остаётся в нашем чемпионате

Булыкин — о Кордобе: большой плюс, когда такой футболист остаётся в нашем чемпионате
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Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что «Краснодар» продлил контракт с нападающим Джоном Кордобой.

«Кордоба после подписания контракта с «Краснодаром» не будет думать о других командах и полностью сосредоточится на игре за «быков». Самое главное, чтобы он не расслабился и не опустил требования к себе. Посмотрим, как это скажется на игре и положении «Краснодара». Большой плюс, когда такой футболист остаётся в нашем чемпионате. Но всё зависит от того, как он отдаётся игре и сколько забивает», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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