Игрок «СКА-Хабаровск» Гаджимурадов предположил, как команда завершит сезон Первой лиги

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов высказался о текущем положении команды в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, а также рассказал, на что клуб может рассчитывать в нынешнем сезоне. хабаровчане с 21 очком идут на 12-м месте.

«У нас собралась на 80% новая команда. Мы притирались друг к другу, пробовали разные тактические варианты, сейчас подобрали схему, начали играть и выправлять ситуацию.

На что «СКА-Хабаровск» может рассчитывать в этом сезоне? Это Первая лига. Если ты три матча подряд выиграешь, то уже будешь среди лидеров, если три проиграл, то свалишься в подвал. Высокая плотность в таблице среди команд, но не буду загадывать. Твёрдая середина то, что мы точно можем гарантировать болельщикам», — приводит слова Гаджимурадова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.