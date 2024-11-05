Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денисов — о матче с ЦСКА: очень рад, что мы ответили результатом

Денисов — о матче с ЦСКА: очень рад, что мы ответили результатом
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о драке, которая произошла в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

— Что вам помогло не участвовать в таких драках, какая была во втором тайме? Понимание, что будет удаление, а потом дисквал?
— Я старался всех разнять. Почему я не лез с кулаками? Драться нужно не здесь, не на поле. Хотите драться — идите в другое место. Люди, которые умеют хорошо драться, чаще всего это своё умение не используют. Заниматься этим на поле…. Даже не знаю, как назвать это — задираться, бить исподтишка… Это можно, но очень рад, что на всё это мы ответили результатом, — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:0. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

Материалы по теме
Бонгонда прокомментировал информацию о возможном уходе Виллиана Жозе из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android