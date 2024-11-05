Денисов — о матче с ЦСКА: очень рад, что мы ответили результатом

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о драке, которая произошла в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

— Что вам помогло не участвовать в таких драках, какая была во втором тайме? Понимание, что будет удаление, а потом дисквал?

— Я старался всех разнять. Почему я не лез с кулаками? Драться нужно не здесь, не на поле. Хотите драться — идите в другое место. Люди, которые умеют хорошо драться, чаще всего это своё умение не используют. Заниматься этим на поле…. Даже не знаю, как назвать это — задираться, бить исподтишка… Это можно, но очень рад, что на всё это мы ответили результатом, — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:0. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.