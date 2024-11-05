Таранов: для «Краснодара» подписание нового контракта с Кордобой — маленькая победа

Бывший футболист Иван Таранов отреагировал на новость о том, что «Краснодар» продлил контракт с нападающим Джоном Кордобой.

«Для «Краснодара» подписание нового контракта с Кордобой — это маленькая победа. Видимо, договорённости соблюлись и Кордоба рад остаться в этом клубе. Не думаю, что Джон хотел покинуть команду, он просто хотел лучшие условия. На мой взгляд, Кордоба один из лучших, если не самый лучший нападающий чемпионата. С таким форвардом вполне по силам идти к цели занять первое место в РПЛ.

Но не сказал бы, что новый контракт Кордобы станет психологическим толчком для «Краснодара», однако в любом случае у игроков поднимется настроение. Это должно положительно сказаться на игре. Но всё будет зависеть от всей команды, а не только от него. Если он сейчас возьмёт и перестанет играть, то какой это толчок?» — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.