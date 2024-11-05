Бензема: в «Реале» ты можешь выиграть «ЗМ», но если не забить в двух играх, то тебя убьют

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался об уровне давления на нынешнего форварда «сливочных» Килиана Мбаппе.

«Я думаю, Килиан Мбаппе понимает, что здесь очень большое давление. «Реал» Мадрид — это клуб, в котором вы можете выиграть «Золотой мяч», но если вы не сможете забить в двух или трёх играх подряд, то вас убьют. Ему нужно научиться жить с этим, и ему приходится подвергать себя большому давлению. Каждая игра – это новая игра, и ему приходится забивать голы, потому что сюда привезли только для того, чтобы забивать голы, но у него есть уровень и всё, чтобы добиться здесь успеха. Давление здесь огромное», — приводит слова Бензема Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на El Chiringuito TV.

Мбаппе перешёл в «Реал» летом 2024 года. В составе мадридского клуба Килиан провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.