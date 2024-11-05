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Бензема: в «Реале» ты можешь выиграть «ЗМ», но если не забить в двух играх, то тебя убьют

Бензема: в «Реале» ты можешь выиграть «ЗМ», но если не забить в двух играх, то тебя убьют
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался об уровне давления на нынешнего форварда «сливочных» Килиана Мбаппе.

«Я думаю, Килиан Мбаппе понимает, что здесь очень большое давление. «Реал» Мадрид — это клуб, в котором вы можете выиграть «Золотой мяч», но если вы не сможете забить в двух или трёх играх подряд, то вас убьют. Ему нужно научиться жить с этим, и ему приходится подвергать себя большому давлению. Каждая игра – это новая игра, и ему приходится забивать голы, потому что сюда привезли только для того, чтобы забивать голы, но у него есть уровень и всё, чтобы добиться здесь успеха. Давление здесь огромное», — приводит слова Бензема Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на El Chiringuito TV.

Мбаппе перешёл в «Реал» летом 2024 года. В составе мадридского клуба Килиан провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

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