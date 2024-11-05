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Кашчелан: опыт, который я получил в «Пари НН», невероятен

Кашчелан: опыт, который я получил в «Пари НН», невероятен
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Бывший футболист «Балтики», тульского «Арсенала» и «Тосно», экс-член тренерского штаба «Пари НН» Младен Кашчелан рассказал, что получил большой опыт за время работы в нижегородском клубе.

– Как можете оценить свой первый тренерский опыт? Что вам дала работа ассистентом?
– Опыт, который я получил в «Пари НН», невероятен. Я очень благодарен людям из клуба, которые мне дали такую возможность почти сразу заскочить из футболиста в тренерский штаб. И я старался быть не просто человеком, который числился в команде, а очень много работал и помогал. Я очень рад. И мечтать не мог, что начну свою тренерскую карьеру сразу с клуба Премьер-Лиги, — приводит слова Кашчелана Metaratings.

Младену 41 год. Профессиональную карьеру игрока черногорец завершил в 2023-м. 19 ноября 2022 года Кашчелан получил российское гражданство. С 2023 года работал в тренерском штабе Сергея Юрана в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород».

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