Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны финансовые подробности нового контракта Кордобы с «Краснодаром»

Стали известны финансовые подробности нового контракта Кордобы с «Краснодаром»
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба будет зарабатывать € 4 млн по новому контракту с «быками», сообщает «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, Кордоба также получил подписной бонус в размере € 3 млн. Кроме того, в его контракте прописаны солидные бонусы за голевые действия и потенциальное чемпионство с «Краснодаром».

Ранее сегодня стало известно, что колумбийский нападающий подписал новое соглашение с «Краснодаром» сроком до 30 июня 2027 года.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге. За «быков» Джон успел сыграть 99 матчей, забил 53 гола и отдал 19 голевых пасов. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак».

Материалы по теме
Официально
«Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android