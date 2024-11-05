Стали известны финансовые подробности нового контракта Кордобы с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба будет зарабатывать € 4 млн по новому контракту с «быками», сообщает «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, Кордоба также получил подписной бонус в размере € 3 млн. Кроме того, в его контракте прописаны солидные бонусы за голевые действия и потенциальное чемпионство с «Краснодаром».

Ранее сегодня стало известно, что колумбийский нападающий подписал новое соглашение с «Краснодаром» сроком до 30 июня 2027 года.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге. За «быков» Джон успел сыграть 99 матчей, забил 53 гола и отдал 19 голевых пасов. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак».