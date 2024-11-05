Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: ожидал от Станковича неоправданных и неэффективных шагов в дерби с ЦСКА

Григорян: ожидал от Станковича неоправданных и неэффективных шагов в дерби с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о прошедшем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». Красно-белые одержали победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Ожидал от Станковича неоправданных и неэффективных шагов, к которым он нас уже приучил. У ЦСКА были все основания, чтобы выиграть этот матч если не легко, то убедительно. И вот такая перестраховка… Единственное, что нужно было для ЦСКА, — спокойно сыграть этот матч в рамках того футбола, который они показывали последние туры.

Бонгонда уже второй матч играет на своём уровне. Надо отметить Пруцева. В этом матче он часто начинал атаки из опорной зоны. Пруцев, в отличие от Умярова, лучше чувствует ритм игры. Он может быстро и начать атаку, и перевести мяч. Пруцев должен доказать Станковичу этим матчем, что его место в составе обоснованно», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в начале второго тайма на поле произошла потасовка, в результате которой прямые красные карточки получили Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов из «Спартака». На 85‑й минуте у армейцев второе предупреждение получил Иван Обляков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

Материалы по теме
Главный тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу в дерби с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android