Григорян: ожидал от Станковича неоправданных и неэффективных шагов в дерби с ЦСКА

Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о прошедшем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». Красно-белые одержали победу со счётом 2:0.

«Ожидал от Станковича неоправданных и неэффективных шагов, к которым он нас уже приучил. У ЦСКА были все основания, чтобы выиграть этот матч если не легко, то убедительно. И вот такая перестраховка… Единственное, что нужно было для ЦСКА, — спокойно сыграть этот матч в рамках того футбола, который они показывали последние туры.

Бонгонда уже второй матч играет на своём уровне. Надо отметить Пруцева. В этом матче он часто начинал атаки из опорной зоны. Пруцев, в отличие от Умярова, лучше чувствует ритм игры. Он может быстро и начать атаку, и перевести мяч. Пруцев должен доказать Станковичу этим матчем, что его место в составе обоснованно», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в начале второго тайма на поле произошла потасовка, в результате которой прямые красные карточки получили Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов из «Спартака». На 85‑й минуте у армейцев второе предупреждение получил Иван Обляков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.