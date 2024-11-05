Мор: у «Динамо» есть усталость, а «Локомотив» выйдет основой, поэтому они фавориты

Бывший футболист Эдуард Мор поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московские «Динамо» и «Локомотив». Игра состоится сегодня, 5 ноября. Начало — в 20:45 мск.

«Локомотив» — единственная команда, которая периодически выставляет на Кубок России полностью основной состав. Это было и в матче в Ростове, который для «Локомотива» вообще ничего не решал. И ранее были такие матчи. Впереди паузы на сборные, силы беречь особо некуда, поэтому от «Локомотива» жду полностью основной состав.

У «Динамо» есть травмированные и усталость. В этом плане Личке будет сложнее. Думаю, у «Динамо» ротация будет гораздо больше, чем у «Локомотива», поэтому именно железнодорожников я вижу фаворитом матча. В этом матче будет более открытая игра с большим количеством мячей», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.