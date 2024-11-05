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Ветеран «Атланты» крепко обнял Миранчука после победы команды над «Интером» с Месси

Ветеран «Атланты» крепко обнял Миранчука после победы команды над «Интером» с Месси
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Голкипер «Атланты Юнайтед» Брэд Гузан крепко обнял одноклубника, полузащитника Алексея Миранчука, после победы над «Интером» Майами в матче 1/8 финала плей-офф МЛС.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
03 ноября 2024, воскресенье. 02:10 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Мартинес – 40'     1:1 Уильямс – 58'     2:1 Силва – 90+4'    

Фото: Кадр из трансляции

Игра между «Атлантой» и «Интером» состоялась в ночь со 2 на 3 ноября. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). На 40-й минуте счёт в матче открыл парагвайский защитник «цапель» Давид Мартинес. Голевая передача на счету аргентинского хавбека Федерико Редондо. На 58-й минуте матча ирландский защитник хозяев Деррик Уильямс отличился с передачи португальского латераля Педру Амадора. В компенсированное ко второму тайму время победный мяч хозяев забил португальский хавбек Шандре Силва. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отметился результативной передачей.

Известные футболисты «Интер Майами» Лионель Месси, Жорди Альба и Луис Суарес в этой встрече не отметились голевыми действиями, сыграв все 90 минут. Первая встреча завершилась домашней победой «цапель» со счётом 2:1

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