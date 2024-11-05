Наумов: Кордоба может уйти из «Краснодара», независимо от нового контракта

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о продлении контракта Джона Кордобы с «Краснодаром».

«Не думаю, что новый контракт Кордобы станет решающим фактором в борьбе «Краснодара» за чемпионство. Но в клубе поступают абсолютно верно, потому что это сильнейший нападающий в РПЛ и «Краснодар» хочет застраховаться. Такой контракт обычно подписывают на несколько лет, где прописывают большие отступные. Это оберегает «Краснодар» и действует как подушка безопасности, чтобы Кордобу не забрали просто так.

Но Кордоба, независимо от нового контракта, может уйти из клуба в трансферное окно, если поступит интересное предложение. Поэтому новый контракт не играет роли в плане борьбы за чемпионство. Конечно, для российского футбола и «Краснодара» хорошо, если у нас продолжит играть такой знаковый футболист, который делает погоду. Таких игроков нужно закреплять контрактами, где прописывать хорошую сумму отступных. Но Кордоба не просто забивает, а рядом с ним растут другие футболисты, ведь там академия и много молодых игроков. Они всё видят и учатся. Это очень важно для футбола», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.