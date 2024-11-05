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Тетрадзе: новый контракт Кордобы придаст силы игрокам «Краснодара» в борьбе за чемпионство

Тетрадзе: новый контракт Кордобы придаст силы игрокам «Краснодара» в борьбе за чемпионство
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Бывший футболист Омари Тетрадзе отреагировал на новость о том, что «Краснодар» продлил контракт с нападающим Джоном Кордобой.

«Прежде чем подписать новый контракт с Кордобой, в «Краснодаре» тщательно подумали, насколько сильно это поможет бороться за чемпионство. Команда уже выигрывает 11 туров подряд. Это говорит о том, что внутри здоровый коллектив и укомплектованная команда, поэтому в клубе не будут просто так с кем-то продлевать контракт. Конечно, новый контракт Кордобы вдохновит партнёров по команде — у них появятся дополнительные силы в борьбе за чемпионство. Чем больше в РПЛ будет таких футболистов, тем интереснее будет чемпионат», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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